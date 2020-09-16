Видео: Подозреваемый рассказал, как убил и расчленил мужчину в Междуреченске

Подозреваемый рассказал, как убил и расчленил мужчину в Междуреченске. Фото: кадр оперативного видео СУ СКР по Кемеровской области

Появилось видео следственных действия с участием мужчины, подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого в Междуреченске. Останки тела были найдены рыбаком в реке Уса.

11 сентября в городской реке был сделана страшная находка – тело неизвестного мужчины без головы и конечностей. Первоначальные следственные действия показали, что останки принадлежат 43-летнему местному жителю, который ранее был объявлен пропавшим без вести.

В ходе совместных действия полиции и следователей подозреваемого задержали в короткие сроки, это был 32-летний знакомый убитого. Они и рассказал о причинах конфликта, закончившегося кровавой расправой.

По словам задержанного, он вместе со знакомым распивал спиртное в своей квартире. Во время застолья мужчина предъявил гостю претензии, что тот проживал с его сожительницей, пока он находился в местах лишения свободы. На этой почве вспыхнул конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил соперника ножом в грудь и шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

-Мужчина решил скрыть следы совершенного преступления, разделив тело на части, вывез на берег реки и сбросил в воду. Со следствием обвиняемый сотрудничает, вину признает, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Также проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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