Видео: Подозреваемый рассказал, как убил и расчленил мужчину в Междуреченске

Подозреваемый рассказал, как убил и расчленил мужчину в Междуреченске. Фото: кадр оперативного видео СУ СКР по Кемеровской области
Появилось видео следственных действия с участием мужчины, подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого в Междуреченске. Останки тела были найдены рыбаком в реке Уса.
11 сентября в городской реке был сделана страшная находка – тело неизвестного мужчины без головы и конечностей. Первоначальные следственные действия показали, что останки принадлежат 43-летнему местному жителю, который ранее был объявлен пропавшим без вести.
В ходе совместных действия полиции и следователей подозреваемого задержали в короткие сроки, это был 32-летний знакомый убитого. Они и рассказал о причинах конфликта, закончившегося кровавой расправой.
По словам задержанного, он вместе со знакомым распивал спиртное в своей квартире. Во время застолья мужчина предъявил гостю претензии, что тот проживал с его сожительницей, пока он находился в местах лишения свободы. На этой почве вспыхнул конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил соперника ножом в грудь и шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
-Мужчина решил скрыть следы совершенного преступления, разделив тело на части, вывез на берег реки и сбросил в воду. Со следствием обвиняемый сотрудничает, вину признает, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Также проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины в Междуреченске
Полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что убил жителя Междуреченска, а затем расчленил его тело и сбросил в реку Усу.(подробности)
В Междуреченске нашли части тела расчлененного мужчины
Страшную находку - пакеты с якобы частями тела - обсуждают кузбассовцы в соцсетях. О найденных пакетах сообщают местные паблики. (подробности)
Расчлененное тело мужчины нашли в реке в Кузбассе
В Кемеровской области, в одной из рек, нашли расчлененное тело мужчины. Пока что личность потерпевшего неизвестна, полиция выясняет, кто был убит. (подробности)
Появились фотографии с места обнаружения расчлененного тела в Кузбассе
В Междуреченске, в реке Уса, нашли расчлененное тело мужчины. В Сети появились фотографии с места обнаружения трупа. (подробности)