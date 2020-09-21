Медколледж в Кузбассе перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Фото: Александр Рыбалко/ Instagram

В Кузбассе еще одно образовательное учреждение перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса – медицинский колледж в Анжеро-судженске. А вместе с ним несколько школьных классов и детских садов.

-В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой с сегодняшнего дня на дистанционное обучение переведены студенты Анжеро-Судженского филиала Кемеровского областного медицинского колледжа. На онлайн-обучение до 24 сентября перешли ученики 5-9 классов школы №36. До 22 сентября своих воспитанников не принимает детский сад №34, до 24 сентября будет закрыто одно из зданий детского сада №9, - написал в своем Instagram мэр Анжеро-Судженска Александд Рыбалко.

Напротив, с 21 сентября возобновились занятия после карантина в школе №38. Во всех учреждениях проводится инструктаж с учителями и детьми по использованию средств индивидуальной защиты и антисептиков.

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