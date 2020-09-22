125 новых случаев коронавируса выявлено в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлены 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб области. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 8829 человек.

Значительное число пациентов выписалось - стены больничных стационаров покинули сразу 152 человека. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 6484 человека.

К сожалению, еще два жителя области скончались. У мужчины 1956 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У пациента того же возраста из Киселевска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Общее число умерших на данный момент достигло 91 человека.

По данным оперштаба, в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2254 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 1750 человек.

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