В каких кузбасских городах появились новые заболевшие коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе на утро 22 сентября выявлено 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе рассказали, в каких городах и районах появились новые пациенты.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 26, Междуреченск - 25, Новокузнецк - 22, Прокопьевск - 14, Анжеро-Судженск - восемь, Ленинск-Кузнецкий - семь, Киселевск и Мариинский район - по пять, Белово - три. Также по два случая выявлено в Мысках, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком и Тяжинском муниципальных округах, еще по одному - в Прокопьевском и Яйском муниципальных округах.

Также за минувшие сутки выздоровели 152 пациента, двое скончались. Медицинскую помощь сейчас получают 2254 человека, еще 1750 находятся на обязательной 14-дневной изоляции.

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