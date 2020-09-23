Три кузбассовца с коронавирусом умерли в инфекционных больницах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще три человека, за жизнь которых боролись врачи ковидариев, умерли. На утро 23 сентября число умерших пациентов с коронавирусом достигло 94.

Утром 23 сентября стало известно еще о трех случаях летального исхода среди пациентов с коронавирусом. В оперативном штабе отметили, что скончались пациенты из Новокузнецка, Юрги и Мариинского района.

У мужчины 1958 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1939 года рождения из Мариинского района также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь тоже протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1960 года рождения из Юрги двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и патологией печени.

Отметим также, что за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 136 человек. Таким образом, с начала пандемии в Кузбассе зафиксированы 8965 случаев заболевания COVID-19.

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