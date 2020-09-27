Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кузбасса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На утро 27 сентября стало известно еще о двух умерших кузбассовцах, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, с начала панжемии от коронавируса умерли 103 человека.

- У женщины 1945 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщает областной оперативный штаб Кузбасса. - У мужчины 1953 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего же за сутки в Кузбассе заболели еще 150 кузбассовцев. Общее число заболевших достигло 9533 человек. В инфекционных больницах на лечении находятся 2518 человек. Еще 3007 кузбассовцев помещены в медицинские стационары, обсерваторы под наблюдение или находятся на 14-дневной домашней изоляции.

Также выросло число выздоровевших. Сейчас оно составляет 6912 человек, о 29 из которых стало известно на утро 27 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болезнь появилась бессимптомно: коронавирусом заболела министр образования Кузбасса

Министр образования и науки Кузбасса заразилось коронавирусом. Сейчас она находится в инфекционной больнице.(подробности)

Из-за коронавируса институт КемГУ перевели на дистанционное обучение

Учиться онлайн вновь будут студенты института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций КемГУ. А произошло это из-за заболевшего коронавирусом студента.(подробности)

В Кузбассе шесть работников медучреждений умерли от коронавируса

В Кузбассе по сравнению с предыдущей неделей выросло число работников медицинских учреждений, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители минздрава области. (подробности)