+150: новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый антирекорд поставлен в Кузбассе. За минувшие сутки сразу 150 человек заболели коронавирусом.

Как сообщает областной оперативный штаб, за минувшие сутки сразу у 150 жителей региона медики выявили коронавирус. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 9533 человек. Из них 2518 пациентов с COVID-19 получают необходимую медицинскую помощь в больницах региона.

Одновременно с этим стало известно и о новых случаях выздоровления: 29 пациентов вылечились и покинули больничные стены. Общее же число выздоровевших достигло 6912 человек.

Выросло и число смертей среди пациентов с коронавирусом. Еще два человека скончались за минувшие сутки. как сообщает оперативный штаб, у женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске. У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 3007 человек.

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