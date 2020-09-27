Ребенка и двух взрослых спасли при пожаре в магазине в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области
Три человека – один ребенок и двое взрослых – едва не пострадали при пожаре в магазине на улице Сарыгина, который случился вечером 26 сентября в Кемерове. К счастью, на помощь пришли сотрудники МЧС.
Ребенок и двое взрослых находились у себя в квартире, когда в магазине, который находится на первом этаже жилого дома, начался пожар. Дым постепенно поднимался вверх, и в какой-то момент все трое поняли, что сами выбраться из жилища они не могут.
В это время к их дому уже подъехали восемь автомобилей пожарной охраны и 28 сотрудников МЧС. Пока одни занимались тушением пожара, другие помогали эвакуироваться жильцам дома. Как оказалось, все – кроме двух взрослых и одного ребенка – уже покинули жилища. Успели выйти на свежий воздух и посетили, и персонал магазина, где начался пожар.
Магазин, где произошел пожар, находится на первом этаже жилого дома.
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
- Спасатели по лестничным маршам вывели двоих взрослых и ребенка на свежий воздух. В результате пожара люди не пострадали, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Сейчас специалисты устанавливают точную причину пожара, при этом в качестве одной из версий рассматривается нарушение правил технической эксплуатации оборудования.
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