Кузбасского спортсмена сняли с турнира UFC после положительного теста на коронавирус. Фото: Роман Копылов/ Instagram

Спортсмен родом из Кузбасса Роман Копылов снят с турнира UFC в Абу-Даби после положительного теста на коронавирус. Спортсмен должен был провести бой против британца Томаса Бриса 3 октября.

-Роман сдал положительный тест по прилете, - цитирует ТАСС собеседника в команде спортсмена.

Российский боец должен был выступить против Томаса Бриса на турнире UFC в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Сейчас Роман Копылов находится в карантине, по завершению которого сможет получить поединок на одном из следующих турниров.

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