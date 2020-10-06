Сколько заработал мэр Кемерова Илья Середюк в 2019 году. Фото: Администрация города Кемерово

Стало известно, сколько заработал по итогам 2019 года мэр Кемерова Илья Середюк. Глава города официально отчитался о своих доходах.

Как следует из декларации, опубликованной на официальном сайте городской администрации, в прошлом году доход Ильи Середюка составил чуть больше 2,99 миллиона рублей. в долевой собственности у него имеется садовый участок площадью 1501 квадратный метр и нежилое здание площадью 75, 3 квадратных метра, в совместной собственности - земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 1182 квадратных метра, жилой дом площадью 192,1 квадратных метра и квартира площадью 173,2 квадратных метра. Транспортные средства в декларации не указаны.

Супруга Ильи Середюка в 2019 году заработала больше 2,95 миллиона рублей. на правах совместной собственности ей так же принадлежит земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 1182 квадратных метра, жилой дом площадью 192,1 квадратных метра и квартира площадью 173,2 квадратных метра. В индивидуальной собственности имеются нежилое помещение площадью 39,6 квадратных метра и нежилое здание площадью 20,6 квадратных метра. Также в декларации указаны автомобиль BMW X3 XDRIVE 20I, снегоход SCANDIC-SUV-600 и прицеп к легковому автомобилю ТС М3СА 817711.

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