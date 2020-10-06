КузГТУ перевел студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса. Фото: Пресс-служба КузГТУ

Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева из-за угрозы распространения коронавируса полностью переходит на удаленное обучение. Занятия для студентов в режиме онлайн начнутся в среду, 7 октября.

Информация о том, что учащиеся теперь будут находиться на удаленном обучении, появилась на официальном сайте вуза 6 октября.

«КузГТУ временно приостанавливает посещение учебных корпусов, - говорится в сообщении. - В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 7 по 20 октября 2020 года студенты вуза переходят на дистанционный режим обучения».

Соответствующий приказ подписал врио ректора Алексей Яковлев.

В образовательном учреждении добавили, что реализация образовательных программ всех форм обучения и уровней будет осуществляться в электронной информационной образовательной среде Moodle.

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