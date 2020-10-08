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На кузбасских стройках возник дефицит специалистов из стран СНГ

Не сорвет ли это сроки строительства, рассказал Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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На кузбасских стройках возник дефицит специалистов из стран СНГ. ФОТО: пресс-служба АКО

На кузбасских стройках возник дефицит специалистов из стран СНГ. ФОТО: пресс-служба АКО

В Кузбассе реализуются нацпроекты «Демография» и «Образование», в рамках которых возводятся здания новых образовательных и дошкольных учреждений. Не помешает ли реализации проектов коронавирус, рассказал Сергей Цивилев.

Оказалось, что на начало сентября большинство из них не были построены и наполовину. При этом средства на строительство по программе нацпроектов должны быть освоены до конца календарного года. Кузбассовцев волнует: не повлияет ли излишне высокая скорость строительства на качество и не пропадут ли деньги, если не успеют их освоить.

Отвечая на этот вопрос, Сергей Цивилев подчеркнул, что семь детских садов выполнялись по проектам сторонних организаций, и в какой-то момент возникла необходимость переделывать их. Однако возникло и еще одно непредвиденное обстоятельство.

- На стройках было занято много рабочих из стран СНГ, и в условиях пандемии возник дефицит рабочих специальностей. Пришлось срочно перестраивать систему, готовить своих рабочих, - рассказал Сергей Цивилев. - Поэтому мы обратились в Минстрой РФ с тем, чтобы перенести сроки сдачи этих объектов на первый квартал следующего года.

Таким образом, риск срывов сроков по нацпроектам «Образование» и «Демография» сведен к минимуму.

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