Настоятель кузбасского храма скончался от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

О смерти духовника сообщает пресс-служба Мариинской епархии, а также выражает соболезнования родным и близким.

В пресс-службе Мариинской епархии рассказали, что смерть духовника Мариинской епархии, настоятеля храма Святых Апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска, митрофорного протоиерея Николая Гомзяка наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Николай Гомзяк был удостоен многочисленных церковных наград, был отмечен многими другими наградами Московской патриархии и администрации Кемеровской области.

«Выражаем соболезнование родным, близким отца Николая, прихожанам Анжеро-Судженска, - говорится на сайте епархии. - Да упокоит Господь душу раба Своего в селениях праведных».