В каких городах больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 15 октября. Эксперты рассказали, в каких территориях появилось больше всего заболевших.

Еще у 175 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция»: Новокузнецк - 36, Осинники - 20, Междуреченск - 17, по 14 - в Кемерове и Мысках, Березовский - 12, по девять - в Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком, Киселевск - семь, Гурьевский район - шесть, Прокопьевск - пять, по четыре - в Юрге, Беловском и Таштагольском районах, в Новокузнецком районе - три, по два - в Калтане, Краснобродском, Ленинск-Кузнецком округе, Тисульском районе, еще по одному - в Березовском, Кемеровском и Топкинском муниципальных округах.

Всего с начала пандемии заболевание было выявлено у 12 585 человек, 8 541 выздоровел, 161 скончался. Сейчас на лечении находятся 3883 человека, еще 4288 - под наблюдением.

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