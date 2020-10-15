Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки выросло число случаев летального исхода среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.

На утро 15 октября стало известно еще о четырех случаях смерти среди пациентов, у которых ранее тесты на коронавирус оказались положительными. Теперь общее число смертей достигло 161.

У жителя Беловского района 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, хронического обструктивного заболевания легких, сахарного диабета.

У кемеровчанина 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У новокузнечанки 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета.

У жительницы Таштагола 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета.

Отметим также, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 175 жителей Кузбасса. Таким образом, общее число заболевших достигло 12 585 человек.

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