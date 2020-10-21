Еще 176 человек заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным областного оперативного штаба, число новых случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе на утро 21 октября увеличилось на 176 человек.

За минувшие сутки в Кузбассе медики диагностировали коронавирус еще у 176 человек. Общее число заболевших достигло 13 652 человек. Из них 4163 проходят лечение в инфекционных стационарах. Еще 5308 кузбассовцев находятся под наблюдением врачей.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших, сейчас оно составляет 9300 человек, при этом о последних 255 случаях стало известно на утро 21 октября.

Отметим также, что за минувшие сутки стало известно о еще пяти случаях смерти среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 184 человек.

У женщины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне детского церебрального паралича. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета II типа, диабетической полинейропатии. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета II типа, хронической болезни почек. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической сердечной недостаточности, ожирения III степени, хронической анемии. Она проживала в Междуреченске.