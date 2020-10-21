Пять пациентов с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В кузбасских больницах умерли еще пять пациентов, у которых ранее медики выявили коронавирус.

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки число случаев смерти среди пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, достигло 184 человек. О последних пяти случаях стало известно утром 21 октября.

У женщины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне детского церебрального паралича. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, диабетической полинейропатии. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета II типа, хронической болезни почек. Он проживал в Киселевске.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической сердечной недостаточности, ожирения III степени, хронической анемии. Она проживала в Междуреченске.

Отметим также, что на утро 21 октября тесты на коронавирус оказались положительными еще у 176 кузбассовцев. В общей сложности с момента начала пандемии коронавирус диагностирован у 13 652 человек. Из них 9300 уже выздоровели и выписаны из больниц, 4163 проходят курс лечения в стационарах. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся еще 5308 человек.