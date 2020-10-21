Названы кузбасские города с большим количеством заболевших коронавирусом

Названы кузбасские города с большим количеством коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Кузбасса назвал города, где за минувшие сутки выявили больше всего новых заболевших коронавирусом кузбассовцев.

Как оказалось, из 176 новых случаев заболевания большая часть приходится на южные районы Кузбасса. Так, в Новокузнецке коронавирус выявили у 34 горожан. Общее число заболевших - 2843 человека. Это больше, чем в любом другом городе региона.

На втором месте по числу новых заболевших - Ленинск-Кузнецкий, где ковид подтвердился еще у 25 горожан. Общее число больных - 524. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе - два заболевших.

22 новых случая заболевания выявили в Киселевске, а еще 19 - в Прокопьевске. В Прокопьевском муниципальном районе - три заболевших.

Еще у 15 жителей Белова подтвердился коронавирус, а в Беловском муниципальном районе - два новых заболевших.

В Осинниках - 10 новых заболевших.

В Кемерове коронавирус диагностировали у семи человек. Общее число больных составило 2776 человек.

По шесть человек заболели коронавирусом в Анжеро-Судженске и Полысаеве.

Тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными у пяти жителей Тяжинского муниципального округа.

По три заболевших коронавирусом выявили в Гурьевском и Топкинском муниципальных округах, а также в Тисульском муниципальном районе.

По два новых случая заболевания - в Ижморском муниципальном районе, Крапивинском муниципальном округе, а также в Березовском.

По одному человеку заболели в Калтане, Краснобродском, Мысках, Таштагольском муниципальном районе и Яйском муниципальном округе.