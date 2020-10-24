Росздравнадзор Кузбасса рассказал, когда в аптеках появятся лекарства от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузбасские власти рассказали, когда в аптеках Кузбасса вновь появятся лекарства от коронавируса. Это должно произойти со дня на день, сообщает региональный Росздравнадзор.

Как отметил врио руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Кемеровской области – Кузбассу Никита Киселев, недавно в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в аптеках региона отсутствуют препараты для лечения новой коронавирусной инфекции.

-Необходимо отметить, что в связи с ростом в осенний период числа заболевших коронавирусной инфекцией добавился и сезонный рост числа заболевших острыми респираторными заболеваниями, - прокомментировал ситуацию Никита Киселев. - Аптечные сети Кузбасса заявили, что стали напрямую работать с заводами-производителями лекарственных средств для ускорения обеспечения лекарственными препаратами жителей Кузбасса. Поставки лекарств ожидаются на следующей неделе: в понедельник, вторник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты Кузбасского медколледжа приступили к практике в ковидных условиях

Студенты Кузбасского медицинского колледжа приступили к практике и работе в ковидных условиях. Их направили в медучреждения сразу нескольких городов для помощи врачам.(подробности)

У заключенного кузбасской колонии случайно обнаружили коронавирус

У заключенного одной из кузбасских колоний обнаружили коронавирус. Болезнь протекала бессимптомно. (подробности)

Власти Новокузнецка анонсировали открытие бани

Новокузнецкие власти анонсировали открытии общественной бани № 11. Она возобновляет свою работу после длительного карантина. (подробности)

Врач кузбасской больницы переболела коронавирусом и рассказала о последствиях

Врач одной из кузбасских больниц перенесла коронавирус и рассказала о его течении и последствиях. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. (подробности)