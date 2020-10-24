В Росздравнадзоре прокомментировали информацию о повышении цен на лекарства
Фото: Олег УКЛАДОВ
В региональном Росздравнадзоре прокомментировали информацию о повышении цен на лекарственные препараты в Кузбассе. Специалисты провели мониторинг аптек.
-Сотрудниками Росздравнадзора Кузбасса был проведен мониторинг розничных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по чек-листам, которые были предоставлены парламентом Кузбасса, - сообщил врио руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Кемеровской области – Кузбассу Никита Киселев. - В ходе проведенного мониторинга превышения предельных розничных цен в аптечных организациях Кузбасса не выявлено.
Напомним, что ранее Никита Киселев сообщил, когда в аптеках вновь появятся лекарства от новой коронавирусной инфекции.
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