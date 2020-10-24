Самолет доставил в Кузбасс крупную партию лекарств от коронавируса и ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбасс в субботу, 24 октября, самолетом доставлена крупная партия лекартсвенных препаратов от коронавирусной инфекции и ОРВИ. Запасы медикаментов будут регулярно пополняться, заверил губернатор Сергей Цивилев.

В режиме видеоконференцсвязи глава региона провел совещание с представителями аптечных сетей. На нем стало известно, что нужные препараты уже доставлены и готовится заявка на следующую поставку.

-Задача по обеспечению людей всеми необходимыми медицинскими препаратами для нас первостепенна. Поэтому мы контролируем ситуацию в аптечных сетях и, в том числе, помогаем им доставать лекарства. Лекарства сегодня раскупают очень быстро, и мы продолжим регулярно пополнять запасы всех жизненно важных препаратов, — сообщил губернатор.

Как в свою очередь отметил министр промышленности Кузбасса Леонид Старосвет, необходимые региону лекарства закуплены в Санкт-Петербурге и доставлены в Кемерово самолетом. Прибыло 35 тысяч упаковок «Азитромицина», 12 тысяч упаковок «Левофлоксацина», 4,3 тысячи упаковок «Гриппферона» и три тысячи упаковок «Коронавира».

-Сегодня закупленные препараты поступают в аптеки Кемерова, завтра по маршрутам отправятся в районы области, - отметил министр.

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