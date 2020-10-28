Из-за похолодания в Кузбассе энергетики увеличат температуру воды в батареях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе из-за грядущего похолодания энергетики планируют увеличить температуру воды в батареях. Уже в ночь с 28 на 29 октября на термометрах будут минусовые отметки.

- Сегодня в Кузбассе ветрено, а ночью синоптики прогнозируют снижение температуры до минус 4, - сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. - Мы держим руку на пульсе наших тепломагистралей, а потому планируем увеличить температуру теплоносителя, который поступает в ваши дома.

Как сообщили энергетики, Кузнецкая ТЭЦ с 20.00 начнет поднимать температуру с 70 до 75 градусов. Кемеровские электростанции СГК поднимут температурную планку с 70 до 74 градусов с 23.00.

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