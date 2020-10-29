Глава Новокузнецка прокомментировал рост цен на лекарства в аптеках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэр Новокузнецка ответил на вопрос горожан, почему в аптеках растут цены на лекарства.

Новокузнечане обратились к главе города с вопросом, почему повышаются цены на лекарства. Они привели пример, когда один из противовирусных препаратов стоил 428 рублей, а стал - 800. «И такой список можно продолжать. Почему на бедах наживаются?» - спросил один из горожан в прямом эфире программы «Утро с мэром».

- Есть соответствующие проверки и рейды. И все эти факты фиксируются и передаются в минздрав. Я не буду отнекиваться от того, что это не моя версия работы, потому что мэр - это прежде всего коммунальный мэр. На это есть специальные отраслевые органы и Федеральная антимонопольная служба. Но мы по заданию губернатора фиксируем все эти вещи, - отметил Сергей Кузнецов.

Также глава южной столицы Кузбасса отметил, что о подобных случаях кузбассовцы могут сообщить на телефон горячей линии минздрава Кузбасса. Сделать это можно по номеру 8 (384-2) 58-43-56.

Напомним, ранее минздрав Кузбасса сообщил, что жители области в течение недели смели с прилавков аптек двухмесячный запас лекарств.

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