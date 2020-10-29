Минздрав Кузбасса: двухмесячный запас лекарств смели с прилавков за неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Кузбасса сообщил, что жители области в течение недели смели с прилавков аптек двухмесячный запас лекарств. При этом власти отметили, что поводов для этого не было.

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин об измененном порядке маркировки лекарств, который позволит им быстрее поступать в продажу, а также их наличии в аптеках.

-Маркировка лекарств введена постановлением правительства Российской Федерации. Этот вопрос относится к компетенции федеральных органов. Но правительство Кузбасса, губернатор Кузбасса эту проблему вынесли на обсуждение в Минпромторг России, на уровень премьер-министра, Минздрава России, - рассказал министр. - После нашего обращения в правительство принята так называемая заявительная схема маркировки лекарств, она значительно упростилась. Это помогает нашим аптечным сетям, нашим оптовикам более быстро завершать формирование поступающих медикаментов и закрывать наиболее слабые места.

Михаил Малин добавил, что на ситуацию с лекарствами оказал влияние недавний ажиотажный спрос, когда в течение одной недели двухмесячный запас лекарственных средств просто смели с прилавков аптек.

-Сработала привычка населения брать про запас и жаропонижающие, и антибиотики, и витамины. Мы, конечно, не осуждаем, но призываем к тому, чтобы все-таки подходить более спокойно, без эмоций, к тому, что происходит, - отметил он. - Согласно мониторингу минздрава Кузбасса, который мы делаем ежедневно, количество лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции, пневмонии и ОРВИ – оно увеличивается в аптеках Кузбасса.

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