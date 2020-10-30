Оперштаб назвал города с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 30 октября в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. При этом больше всего новых пациентов с ковидом оказалось в Новокузнецке.

По данным оперативного штаба Кузбасса, в регионе за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 182 человека. При этом почти треть из них - 56 человек - являются жителями Новокузнецка. В общей сложности с начала пандемии число заболевших достигло 3187. В Новокузнецком районе также отмечен рост числа заболевших. За сутки здесь подтвердилось 10 новых случаев заболевания. Общее число заболевших - 168.

В Кемерове медики зафиксировали 38 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших - 3018.

В Киселевске - 18 новых заболевших, в Прокопьевске - 15. Общее число с начала пандемии - 693 и 787 человек соответственно.

В Осинниках коронавирус диагностировали еще у семи горожан, как и в Междуреченске. Общее число заболевших - 509 и 1709 соответственно.

По четыре случая заболевания - в Калтане, Ленинске-Кузнецком, Тайге, Топкинском округе.

По три новых заболевших - в Гурьевском округе и Беловском районе.

По два новых пациента с коронавирусом зафиксировано в Юрге, Анжеро-Судженске, Березовском и Белове.

По одному - в Тисульском районе и Мысках.

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