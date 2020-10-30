Кредиторы решили законсервировать машиностроительный завод в Кузбассе Фото: yandex.ru/maps

Юргинский машиностроительный завод в скором времени будет законсервирован. Такое решение приняли в компании «РТ-Капитал», которая владеет 90 процентами долей Юрмаша.

30 октября собрание кредиторов ООО «Юргинский машиностроительный завод» проголосовало за прекращение хозяйственной деятельности Юрмаша. Деятельность предприятия будет прекращена уже 21 декабря, решение же об этом было принято потому, что у завода продолжает расти задолженность перед работниками, по коммунальным и другим платежам, также непрерывно растут налоги.

«При этом собственных источников финансирования у завода нет, и «ООО «РТ-Капитал», действуя в интересах всех кредиторов и ФНС России, предложило кредиторам прекратить хозяйственную деятельность должника и законсервировать его имущество, что позволит значительно сократить расходы завода», - сообщает издание «Авант-Партнер».

Также сообщается, что «РТ-Капитал» выполнил все взятые на себя социальные обязательства перед работниками завода. В ближайшее время на финансирование соцвыплат будет направлено еще 300 миллионов рублей.

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