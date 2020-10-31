В Кузбасс везут 97 000 упаковок антибиотиков и противовирусных препаратов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию, сложившуюся с лекарственными препаратами в Кузбассе.

По данным регионального минздрава, ежедневно в аптечных сетях проверяется наличие лекарств. Так, по данным областной администрации, на 29 октября в наличии было порядка 114 тысяч упаковок препаратов, которые используются при лечении коронавируса и пневмонии. Среди них «Азитромицин», «Амоксицилин», «Левофлоксацин», «Кларитромицин», «Джозамицин», «Моксифлоксацин». Из противовирусных препаратов в наличии также «Фавипиравир» и «Арбидол».

Кроме того, в начале ноября в регион будет произведена еще одна крупная доставка антибиотиков. Ожидается, что в Кузбасс прибудут 37 000 упаковок препаратов. Среди них – по 10 000 упаковок «Азитромицина» и «Джозамицина», 8 000 упаковок «Амоксициллин +Клавулановая кислота», 5 000 упаковой «Кларитромицмна» и 4 000 упаковки «Амоксициллина».

- Также запланирована крупная поставка «Арбидола»: 34 000 упаковок в одну из сетей и еще 30 000 упаковок по заявке министерства промышленности Кузбасса, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

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