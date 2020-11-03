В Белове произошло землетрясение. ФОТО: пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН

Кузбасс опять трясет. Вечером 2 ноября в Белове зафиксировано землетрясение.

Как сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 21.28 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился примерно в пяти километрах от города Белово. Интенсивность землетрясения составила 3,2, что классифицируется как слабое.

В Кузбассе ежедневно происходят небольшие землетрясения, однако в большинстве случаев они носят техногенный характер и связаны с проведением тех или иных работ. Однако в этот раз причины землетрясения были естественными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МЧС просит кузбассовцев покинуть помещение при повторных подземных толчках

В Кузбассе в ночь на воскресенье, 18 октября, произошло сильно землетрясение. В связи с этим при повторных толчках рекомендуется немедленно покинуть помещение. (подробности)

Сильное землетрясение произошло на юге Кузбасса

В ночь на 18 октября в Кузбассе произошло землетрясение. По данным сейсмологов, его интенсивность позволяет классифицировать землетрясение как сильное.(подробности)

Два шахтера пострадали во время землетрясения в Кузбассе

В ночь на 16 октября в Кузбассе произошло сразу два землетрясения. Во время одного из них пострадали два шахтера, которые в это время находились под землей. (подробности)

Кузбасс встревожило вечернее землетрясение

Кузбасс вечером 15 октября встревожило очередное землетрясение. Несмотря на обилие шахт и разрезов, оно носило не техногенный, а природный характер. (подробности)