Под Междуреченском произошло землетрясение. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Сейсмостанции зафиксировали толчки в среду, 4 ноября.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 01.05 по местному времени. Эпицентр землетрясения с координатами 57.20 широты и 88.28 долготы находился в 12 километрах от Междуреченска. Магнитуда землетрясения составила 3.1.

Специалисты также отмечают, что подземные толчки имели естественные, природные причины.

Напомним, что сейсмостанции фиксировали подземные толчки природного характера вечером 2 ноября в районе Белова. А днем 3 ноября трясло в районе Старобачатов, при этом подземные толчки носили техногенных характер.

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