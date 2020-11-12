Сергей Цивилев оценил строительство нового аэропорта в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АПК.

Строительство нового терминала аэропорта имени Леонова в Кемерове идет полным ходом. На сегодняшний день более половины строительных работ уже выполнено.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о строительстве нового терминала международного аэропорта в Кемерове. Он отметил, что для строительства дополнительно привлечены 164 специалиста – это позволит ускорить темпы строительства. К слову, работы уже сейчас идут в соответствии с графиком, а местами – и с опережением.

- Новый терминал станет достойным подарком всему Кузбассу к 300-летнему юбилею. Уже выполнено более 50процентов строительных работ. Проведены коммуникации, функционирует временное теплоснабжение, поэтому ничто не препятствует выполнению отделки в зимний период, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На стройплощадке. ФОТО: пресс-служба АПК

Напомним, строительство нового терминала началось в мае 2020. Его ввод в эксплуатацию назначен на май 2021 года. Согласно проекту, аэровокзал будет высотой в четыре этажа, один из которых – подземный. Новый комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 460 пассажиров в час. Финансирование составит 3,7 миллиарда рублей, инвестор - холдинг «Новапорт».

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