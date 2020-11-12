В Кузбассе произошло очередное землетрясение Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе произошло очередное землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в четверг, 12 ноября.

Сейсмическую активность зафиксировали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН в 13.59. Эпицентр землетрясения находился в нескольких километрах от города Белово в координатах: 54.42 широты и 87.00 долготы

Интенсивность подземного толчка составила 2,6. Также отмечается, что его носят техногенный характер.

Сводка Алтае-Саянского филиаае Единой геофизической службы РАН

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