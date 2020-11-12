В Кузбассе произошло очередное землетрясение
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Кузбассе произошло очередное землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в четверг, 12 ноября.
Сейсмическую активность зафиксировали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН в 13.59. Эпицентр землетрясения находился в нескольких километрах от города Белово в координатах: 54.42 широты и 87.00 долготы
Интенсивность подземного толчка составила 2,6. Также отмечается, что его носят техногенный характер.
Сводка Алтае-Саянского филиаае Единой геофизической службы РАН
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Под Междуреченском произошло землетрясение
На юге Кузбасса произошло землетрясение. Сейсмостанции зафиксировали толчки в среду, 4 ноября.(подробности)
Еще одно землетрясение произошло в Кузбассе
Еще одно землетрясение произошло в Кузбассе за сутки. Сейсмостанции зафиксировали толчки во вторник, 3 ноября. (подробности)
В Белове произошло землетрясение
Кузбасс опять трясет. Вечером 2 ноября в Белове зафиксировано землетрясение.(подробности)
МЧС просит кузбассовцев покинуть помещение при повторных подземных толчках
В Кузбассе в ночь на воскресенье, 18 октября, произошло сильное землетрясение. В связи с этим при повторных толчках рекомендуется немедленно покинуть помещение. (подробности)
Сильное землетрясение произошло на юге Кузбасса
В ночь на 18 октября в Кузбассе произошло землетрясение. По данным сейсмологов, его интенсивность позволяет классифицировать землетрясение как сильное. (подробности)