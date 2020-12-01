Черное небо над Кузбассом продержится до вечера 2 декабря. ФОТО: Виталий Денисов

В Кузбассе из-за установившегося антициклона по-прежнему держится режим неблагоприятных метеоусловий. В этот раз его продлили до 2 декабря.

Режим «черного неба» будет действовать до 18.00 2 декабря в Прокопьевске и Новокузнецке. В это время жителям рекомендуют отказаться от проветриваний квартир, сократить время пребывания на улице, а спортивные занятия и мероприятия на свежем воздухе перенести в помещения.

Кроме того, всем промышленным предприятиям рекомендовано сократить выбросы согласно режиму.

В Кемерове также продолжает действовать режим неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако в областном центре пока он продлен до 18.00 1 декабря.

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий действует в регионе с 22 ноября. Из-за накопления в воздухе вредных и загрязняющих веществ в регионе нарушено расписание авиасообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никто никуда не летит: из-за погоды в Кузбассе нарушилось авиасообщение

Начиная с пятницы, 27 ноября, в Кузбассе задерживаются авиарейсы, прибывающие в Кемерово и улетающие из областного центра. Причина задержек - погодные условия. (подробности)

МЧС: Дым и изморозь останутся в Кузбассе еще на сутки

МЧС предупреждает, что дым и изморозь в ближайшие сутки не покинут Кузбасс. Их сохранению способствует устоявшаяся погода. (подробности)

Смог не уйдет: в Кузбассе сохраняются неблагоприятные метеоусловия

На протяжении недели в трех кузбасских городах действует режим неблагоприятных метеоусловий. В министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса назвали причины происходящего. (подробности)

Режим черного неба продлили в двух городах Кузбасса до конца ноября

Неблагоприятные метеоусловия по-прежнему остаются в Кузбассе. Из-за этого в трех городах региона вновь продлен режим «черного неба». (подробности)