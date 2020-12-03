Стало известно, сколько всего кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 3 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вновь изменилась ситуация с коронавирусом. Наряду с новыми случаями заболевания есть и новые случаи выздоровления.

На утро 3 декабря врачи диагностировали коронавирус еще у 172 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 21 468 человек.

Одновременно с этим 169 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, с середины марта 17 826 человек вылечились от коронавируса. На сегодняшний день медицинскую помощь получают 3255 пациентов с диагнозом COVID-19. Под наблюдением врачей находятся 13 850 человек.

Выросла и печальная статистика. На утро 3 декабря стало известно о смерти еще трех пациентов, у которых ранее тесты на COVID-19 оказались положительными. В общей сложности число умерших с начала пандемии достигло 387 человек.

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