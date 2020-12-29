Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 30 декабря. В Кузбассе существенно потеплеет - до -8 градусов.Так, ночью по области прогнозируется -18… -23 градуса, местами -27… -32. Днем потеплеет до -8… -13 градусов, но местами будет -18. Будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный ветер, его скорость достигнет 2-7 метров в секунду, местами будут порывы до 12 метров. Ожидается переменная облачность, кое-где пройдет небольшой снег, будут наблюдаться изморозь и дымки.В Кемерове ночью в среду будет -20… -22 градуса, днем потеплеет до -11… -13. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а днем ожидается небольшой снег.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз-за морозов в Кемерове усилят контроль за выходом транспортаВ Кемерове из-за аномальных морозов будет усилен контроль за выходом на линию общественного транспорта. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Илья Середюк. (подробности)МЧС предупреждает кузбассовцев об опасных температурахМЧС Кузбасса предупреждает жителей региона об опасных температурах. В связи с этим следует соблюдать меры безопасности. (подробности)Из-за аномальных морозов в Кемерове резко подорожало таксиВ Кемерове из-за установившихся на днях аномальных морозов резко подорожали услуги такси. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщали горожане. (подробности)Какой будет погода на Новый год 2021 в КузбассеТеплые рукавички, варежки, шарфы и валенки очень пригодятся тем, кто решит в новогоднюю ночь присоединиться к гуляньям или покататься с горки. Синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря и 1 января. (подробности)