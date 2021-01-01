Новокузнечане отметили Новый год салютами – как частными запусками фейерверков, так и общегородским.В Новокузнецке, как и в других городах региона, минувшей ночью было шумно. Горожане решили как можно громче проводить 2020 год и как можно ярче встретить 2021 год.Накануне празднования Нового года власти Кузбасса разрешили проведение праздничных мероприятий на свежем воздухе, и многие новокузнечане после домашнего застолья собрались на площадях города. Здесь гремела музыка, проходили развлекательные программы.Одной из ярких точек празднования Нового года стал запуск фейерверка. Несмотря на то, что свои салюты запускали возле каждого дома, фейерверк, который был на Площади общественных мероприятий, был самым массовым и зрелищным. Он длился около трех минут, а потом праздничные залпы поддержали жители близлежащих домов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый год 2021 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть Выбираем вместе, куда сходить на Новый год 2021 в Кемерове! Уходящий год выдался непростым, пандемия надолго лишила жителей областного центра посещать культурные мероприятия, но сейчас часть ограничений сняты, поэтому можно составить свою персональную программу развлечений и встретить следующий год весело, интересно и познавательно. (подробности)Новый год 2021 в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить и что посмотретьВпереди – новогодние каникулы, которые продлятся почти две недели, а это значит, наступило самое время повеселиться! (подробности) Гирлянда новогодних поздравлений: читатели «Комсомолки» загадывают желания для себя и близких Дорогие друзья, совсем немного времени осталось до окончания 2020 года. Каждому он принес что-то свое: пополнение в семье, смену работы, встречу с интересными людьми, путешествие в новые места. А может, у кого-то ничего и не поменялось, и в этом как раз состояла ценность - в стабильности, домашнем уюте, ощущении, что все близкие и дорогие люди рядом. (подрбности)«Комсомолка» поздравляет читателей и всех кузбассовцев с Новым Годом Редакция кемеровской «Комсомолки» от всей души поздравляет читателей и всех жителей Кузбасса с наступающими Новым Годом и Рождеством. (подробности)/