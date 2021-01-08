После трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» специалисты оценили противопожарное состояние в торговых центрах. Такие проверки прошли по всей России.По мнению экспертов, за прошедшие три года пожарная безопасность улучшилась в ТЦ. В основном во время возгораний в помещениях срабатывали противопожарные системы, лишь в единичных случаях этого не происходило. Такой информацией поделился директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.«Противопожарное состояние торговых центров после \\"Зимней вишни\\" стало лучше. Произошедшие пожары в торговых центрах показали, что только в единичных случаях не сработали противопожарные системы. Во всех остальных торговых центрах, где были пожары, системы сработали», -цитирует Рината Еникеева ТАСС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДва судебных процесса по делу о пожаре в «Зимней вишне» начались в КемеровеВ Центральном районном суде города Кемерово началось первое заседание по делу собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. (подробности)Расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Зимней вишни» завершеноЗавершено расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает Следственный комитет России. (подробности)Следком: уголовное дело совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского поступило в судСледком России сообщил, что уголовное дело в отношении совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского передано в суд. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, что могло послужить одной из причин пожара в торгово-развлекательном центре. (подробности)Дело совладельца ТЦ «Зимняя вишня» передали в судГенеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. (подробности)Собственнику торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявили обвинение во взяткеСобственнику кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявили обвинение в даче взятки. Фигуранта громкого уголовного дела экстрадировали в Россию из Польши на прошлой неделе. (подробности)