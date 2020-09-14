Расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Зимней вишни» завершено. ФОТО: Следственный комитет России

Завершено расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК России завершили расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, во главе которой была начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Помимо нее в эту группу входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Именно им в 2013-2014 годах Вишневский передал взятку в размере семи миллионов рублей. За это он рассчитывал на бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Позже заместитель инспекции - начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах. А Комкова, зная о грубейших нарушениях противопожарной безопасности, проигнорировала их. Все это в конце концов завершилось трагедией в марте 2018 года, когда пожар унес жизни 60 человек.

Вишневский после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали правоохранительные органы Республики Польша, а спустя год его экстрадировали в Россию.

Пожар в "Зимней вишне" Фото: Кирилл ЧАЩИН

- В целях возмещения причиненного ущерба следователем СК России приняты меры к установлению и аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании. Вину в инкриминируемом деянии Вишневский не признал, - сообщает Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Взятка, в конце концов, привела к трагедии Фото: Лариса МАРУЦАК

Уголовное дело в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей направлено в суд ранее. Также в суде рассматриваются уголовные дела о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, начальника службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, генерального директора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и инженера противопожарной системы Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева, генерального директора комбината Юлии Богдановой.

Напомним также, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании находились более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек. Вишневский стал 15-ым фигурантом уголовного дела.

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