Число заболевших коронавирусом кузбассовцев вновь выросло. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 112 человек.В общей сложности с момента начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 27 590 человек, при этом о последних 112 случаях стало известно на утро 14 января. Отметим также, что выросло и число выздоровевших: теперь их число достигло 24 662 человек, о 89 случаях из которых стало известно сегодня.К сожалению, выросла печальная статистика - еще два пациента скончались.- У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщает оперштаб. - У женщины 1987 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии нервной системы. Она проживала в Таштаголе.Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 494.Сейчас медицинскую помощь получают 2434 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1905 человек.