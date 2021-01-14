Оперативный штаб региона назвал территории, в которых за минувшие сутки были выявлены новые заболевшие коронавирусом, а также умершие. Данные опубликованы на утро 14 января.- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк и Кемерово - по 18, Междуреченск - 16, Прокопьевск - 14, Белово - 12, Осинники - 10, Новокузнецкий район - семь, Калтан и Беловский район - по три, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецк, Прокопьевский и Топкинский муниципальные округа - по два, Киселевск, Краснобродский, Гурьевский муниципальный округ - по одному.Общее число заразившихся с весны прошлого года составило 27 590 человек. 89 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 24 662 человека вылечились от коронавируса. За минувшие сутки скончались два человека, а всего 494 с начала пандемии.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2434 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1905 человек.