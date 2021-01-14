Сразу в двух кузбасских городах медики выявили максимальное число новых заболевших коронавирусом.За минувшие сутки в Кузбассе выявили 112 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в Новокузнецке и Кемерове оказалось по 18 пациентов, у которых подтвердился этот диагноз. Еще 16 человек заболели в Междуреченске, 14 - в Прокопьевске, 12 - в Белове, 10 - в Осинниках.Диагностировали коронавирус у семи пациентов из Новокузнецкого района, по три человека заболели в Калтане и Беловском районе, по два человека - в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевском и Топкинском муниципальных округах. По одному новому пациенту - в Киселевске, Краснобродском, а также Гурьевском муниципальном округе.В общей сложности с момента начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 27 590 человек, при этом о последних 112 случаях стало известно на утро 14 января. Отметим также, что выросло и число выздоровевших: теперь оно достигает 24 662 человек, о 89 случаях из которых стало известно сегодня. Выросла и печальная статистика: еще два пациента с подтвердившимся ранее коронавирусом умерли, и теперь число летальных исходов болезни составляет 494 человека.Сейчас медицинскую помощь получают 2434 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1905 человек.