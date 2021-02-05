Как будут работать кузбасские ЗАГСы с 5 февраля

Заключать браки в ЗАГСах теперь можно в обычном режиме, как это было до начала пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Кузбасса.

С 5 февраля все ЗАГСы Кузбасса перешли на обычный режим работы при регистрации заключения брака в торжественной обстановке. После введения режима повышенной готовности на торжественных церемониях могли присутствовать только молодожены, однако теперь браки могут снова заключаться в присутствии гостей.

Но масочный режим, который введен на территории региона, по-прежнему должен неукоснительно соблюдаться и в ЗАГСе. То есть во время регистрации необходимо использовать маски или респираторы, перчатки, обрабатывать руки кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Впрочем, есть и исключение для ношения масок.

- Во время фотосъемки молодоженам, родителям новорожденных допускается снимать маски, - сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кузбасса.

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