В Новокузнецке упавшим с крыши снегом раздавило машину Фото: Екатерина РОМАНОВА

Управляющая компания проигнорировала требование Госжилинспекции очистить крышу одного из домов от снега. В итоге снег сошел сам - прямо на машину.

3 февраля жители дома № 33 по улице Кирова, что в Новокузнецке, обратились в Госжилинспекцию с жалобой на то, что на крыше скопился снег. Инспекторы в тот же день провели проверку и отметили, что с карнизов кровли свисают сосульки и наледь, а на козырьках балконов образовались снежные шапки. УК «Плюс-4 Сервис» выдали предписание устранить это нарушение, однако коммунальщики не стали торопиться.

Результатом нерасторопности управляющей компании стало то, что с одного из балконных козырьков сошел снег - прямо на припаркованный возле дома автомобиль. Инспекцией в адрес УК направлено извещение о составлении административного протокола за нарушение лицензионных требований при управлении МКД.

- Госжилинспекция Кузбасса напоминает, что собственники жилых помещений несут солидарную ответственность за уборку снега и сосулек с самовольно остекленных балконов, лоджий, установленных козырьков и кондиционеров. Если данные конструктивы не включены в состав общего имущества МКД и не отражены в технической документации дома, их очистка от снега не может производиться силами УК в рамках установленного тарифа за текущее содержание общего имущества. В этом случае собственникам необходимо самостоятельно организовать очистку таких конструкций или обратиться за помощью в управляющую компанию, согласовав вопрос об оплате данных работ, - отметили в пресс-службе областной Госжилинспекции.

О бездействии управляющих компаний и несвоевременной уборке снега во дворах и с крыш многоквартирных домов можно сообщить на горячую линию Госжилинспекции: (384-2) 36-93-32.

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