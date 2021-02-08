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После падения снега на пенсионерку кузбасский Следком проводит проверку

По ее результатам примут процессуальное решение
Екатерина РОМАНОВА
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После падения снега на пенсионерку кузбасский Следком проводит проверку

После падения снега на пенсионерку кузбасский Следком проводит проверку

Фото: Асхат БАРДЫНОВ

После прогулки с внучками жительница Кузбасса оказалась в больнице. Сейчас Следком проводит проверку по факту падения снежной массы на женщину.

Слдественное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту схода с крыши ДК в Междуреченске снежной массы. Снегом травмировало 65-летнюю горожанку.

На данный момент уже известно, что 65-летняя женщина отправилась на прогулку с внучками. Они гуляли возле здания ДК, когда с крыши учреждения сошел снег. Часть этой массы упала на горожанку. Дети не пострадали, а вот женщину доставили в больницу, где ей диагностированы травмы различной степени тяжести.

- Сейчас следствием устанавливается порядок очистки крыши от снега и кем он осуществляется. Предварительно установлено, что ввиду сложного технического строения крыши выход на данный участок кровли отсутствовал, уборка снега могла осуществляться только с помощью специальной подъемной техники. Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям руководства учреждения. Судебно-медицинское исследование определит тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшей женщине, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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