«Стрижей» в Кузбассе наградили медалями

Фото: instagram Вячеслава Телегина.

В воскресенье, 41 июля, в администрации Правительства Кузбасса состоялось торжественное награждение личного состава авиагруппы высшего пилотажа «Стрижи», которые прилетели в Кузбасс поздравить жителей с 300-летием с начала промышленного освоения региона.

О награждении «Стрижей» сообщил председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин в своем инстаграм-аккаунте. К слову, он и вручал награды летчикам и сотрудникам технической группы. Напомним, всего в составе авиагруппы 48 человек, из них 17 - пилоты.

Фото: instagram Вячеслава Телегина.

- Авиагруппа награждена за активное участие в праздничных мероприятиях к 300-летию начала промышленного освоения Кузбасса, - сообщил Вячеслав Телегин. - От имени губернатора, от себя лично и всех жителей Кузбасса поблагодарил летчиков за красивый, зрелищный, незабываемый праздник. Это был праздник для всех - и в соцсетях люди говорят теперь "Стрижи", "Стрижи", "Стрижи". Это хороший повод гордиться нашей авиацией.

Председатель правительства Кузбасса также сообщил, что летчикам тоже понравилось гостеприимство и радушие кузбассовцев.

Командир группы - уроженец Юрги Денис Кузнецов в свою очередь сказал, что если Денис Кузнецов, если хоть один кузбасский мальчик, посмотревший шоу, после поступит в летное училище, это будет «большой победой».

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