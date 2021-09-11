После «Гринвича» в Кемерове закрыли еще один торговый центр

В Кемерове закрыли ТРЦ «Спутник». Фото: ВКонтакте/incident_42.

Вчера, 10 сентября, очевидцы опубликовали фотографии в соцсетях, на которых видно, что торгово-развлекательный центр «Спутник» на проспекте Октябрьском посетили судебные приставы.

В УФССП региона сообщили, что объект закрыт по требованию прокуратуры из-за выявленных нарушений.

То же самое произошло в тот же день в ТРК «Гринвич», который ранее уже закрывали и открывали на короткий срок. Уже не первый раз в торговых центрах находят нарушения пожарной безопасности. Так, в Кемерове на сегодняшний день закрыты следующие торговые центры: «Спутник», «Лапландия», «Гринвич», «Маяк» и «Вселенная».