Мэр Кемерова рассказал, станет ли улица Мичурина двусторонней

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Улицу Мичурина пока не планируют делать двусторонней. Об этом сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, отвечая на вопросы горожан в прямом эфире радио.

В ходе передачи один из местных жителей поинтересовался, планируют ли власти организовать движение по улице Мичурина в двух направлениях. Глава города ответил, что такой вариант прорабатывался, однако пока было решено отказаться от данной идеи. Дмитрий Анисимов объяснил этот тем, что улица Мичурина слишком узкая, и если сделать движений по ней двусторонним, то возможно повышение аварийности, особенно на участке, где расположены детские сады и база «Зеленстроя». Кроме того, автобусам станет тяжелее проезжать в случае наличия встречных автомобилей.

Напомним, что с 24 января в связи с закрытием на реконструкцию улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина полностью двусторонней станут улицы 9 января и Каменская. Кроме того, будет открыт сквозной проезд по улицам Шорникова и Мирная.