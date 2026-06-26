Опытный моряк и пастор: в Кузбассе пятый день не могут найти пропавшего на сапборде мужчину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кузбассе пятый день не могут найти пропавшего на сапборде 55-летнего Игоря Шведова. Как оказалось, мужчина был пастором одной из протестантских общин в Новокузнецке.
21 июня священнослужитель пропал без вести на озере Бирюзовом в Междуреченске, куда он отправился для сапсерфинга. Сейчас в поисках мужчины участвуют волонтеры, МЧС и дайверы. Также на месте работают следователи СКР.
По словам родных пропавшего, Игорь Шведов был высококвалифицированным моряком и хорошо знал окрестности.
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