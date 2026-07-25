Экс-министр здравоохранения Кузбасса получил 6,5 лет колонии по делу о взятках

Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову по делу о взятках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Бывший чиновник признан виновным в совершении 11 эпизодов преступления.

В качестве наказания ему назначено 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 25 млн рублей.

Напомним, что Беглов покинул пост 6 июня прошлого года и на следующий день был арестован. Ему были предъявлены обвинения по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Во время расследования бывший чиновник находится в СИЗО. В марте 2026 года суд обратил в доход государства имущество Беглова, которое было оценено более чем в 100 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму.