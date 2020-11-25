Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 ноября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день, но в последнее время – к лучшему. Рассказываем, самые важные новости за минувшие сутки.
По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 26 ноября в Кузбассе выявили 172 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся в регионе с середины марта достигло 20 073 человек.
Также 191 кузбассовец вылечился и выписан из инфекционных больниц. А общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 16 405 человек.
К сожалению, стало известно, что скончались еще четыре человека, у которых ранее диагностировали заболевание.
-У женщины 1975 года рождения из Юрги, у женщины 1958 года рождения из Полысаева, а также у мужчины 1955 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщили в оперштабе, не назвав каких-либо сопутствующих заболеваний. Теперь число умерших с начала пандемии больных составляет 356 человек.
Еще 3312 человек по-прежнему находятся в инфекционных больницах региона и получают необходимое лечение. Кроме того, 10 734 человека наблюдаются медиками.
Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс
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