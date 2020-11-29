Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же следим за ней о рассказываем главные новости о происходящем.

На утро 30 ноября коронавирус диагностирован еще у 174 кузбассовцев. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 20 775 человек.

176 пациентов, у которых ранее была диагностирована инфекция, выписаны. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 17 075 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще четыре пациента, у которых ранее медики диагностировали коронавирус. Теперь число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 373 человек.

У мужчины 1961 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком. У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецком районе.

Таким образом сейчас медицинскую помощь получают 3327 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 143 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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